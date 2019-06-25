FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 22'si muvazzaf 36 şüpheli...
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FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:42 Kaynak: AA
FETÖ'nün TSK
'deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir
merkezli operasyonda 22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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