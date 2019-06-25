Son Dakika Haberleri: FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 22'si muvazzaf 36 şüpheli...
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FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 22'si muvazzaf 36 şüpheli...

1 saat önce

FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 22'si muvazzaf 36 şüpheli..., System.String[]
FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 22'si muvazzaf 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:42 Kaynak: AA
İzmir, TSK, Güncel
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