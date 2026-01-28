FETÖ'ye Operasyonda 82 Tutuklama - Son Dakika
FETÖ'ye Operasyonda 82 Tutuklama

28.01.2026 08:59
46 ildeki FETÖ operasyonlarında 151 şüpheliden 82'si tutuklandı, 54'ü adli kontrol altında.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 151 şüpheliden 82'sinin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından FETÖ yönelik düzenlenen operasyonlarını sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; 'Adliye mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanma, eğitim yapılanması, öğrenci yapılanması ve mahrem yapılanmalar' içerisinde faaliyette bulundukları, kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgüt içerisindeki sorumlularla irtibatlı oldukları, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları ve örgüt tarafından 'Gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı bulunan 151 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 82'si tutuklandı, 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediliyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

