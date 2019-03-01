Fiat Panda City Cross Karşınızda

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Fiat Panda
'nın, yeni SUV gövde seçeneği "City Cross"
Türkiye
'de satışa sunuldu.
Fiat'ın şehir otomobili Panda'nın yeni SUV gövde seçeneği
City Cross otomobil severlerle buluşuyor. Son 14 yıl üst üste
Avrupa
'nın en çok
tercih edilen şehir otomobili olma başarısına ulaşan Panda, son yıllarda
popülerlik kazanan SUV karakterine sahip otomobiller arasında şehir için
kullanıma uygun kompakt tasarımı, ürün özellikleri ve ekonomikliği ile dikkat
çekiyor.
O bir şehirli
Şehir içinde kullanımı kolay ve çevik bir karakter
sergileyen Panda City Cross, yerden yüksekliği, hafif arazi şartlarıyla başa
çıkabilen yeni ön ve arka tampon tasarımı ve tavan rayları ile tam bir SUV
görünümü sunuyor. Panda City Cross, yüksek yapısı ve 5 kapılı olması sayesinde
yolcularına ferah ve geniş bir yaşam alanı sunuyor. Panda City Cross'un dikkat
çeken standart donanımları arasında LED gündüz farları, ön sis farları,
direksiyondan kumanda edilebilen Bluetooth bağlantılı Uconnect sistemi, 15 inç
jantlar ve 6 adet hava yastığı yer alıyor.
Fiat Panda City Cross'un boyutları nasıl?
Kompakt boyutları, çevikliği ve göz alıcı renk seçenekleri
ile şehrin caddelerinde tüm dikkatleri üzerine çekecek olan Panda City
Cross'ta, rüştünü ispatlamış 1,2 litrelik 69
HP
gücünde yüksek verimliliğe
sahip benzinli Fire motor görev yapıyor. Türkiye'deki ekonomik SUV
alternatiflerinden biri olarak öne çıkan Panda City Cross, 80 bin 900 TL'den
başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
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