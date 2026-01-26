Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Maitama Tuggar ile Ankara'da görüştü.
Bakanlığın Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ile Tuggar'ın başkentte görüştüğü bildirildi.
Bu ziyaret, Nijeryalı Bakan'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Tuggar Ankara'da Görüştü - Son Dakika
