Fikret Yeni: "Projelerimiz Seyhan'a Değer Katacak"

Cumhur İttifakı Seyhan Belediye Başkan Adayı Fikret Yeni , " Adana ve Seyhan, kentimizde yaşayan herkes bizim gözümüzde kıymetli olduğu için, biz de çok kıymetli projelerle yola çıktık" dedi.Fikret Yeni, 31 Martta yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında, düzenlenen salon toplantıları, mitingler, mahalle sakinleri ve esnaf ziyaretlerinde, Adana ve Seyhan için hazırlanan projelerini anlatmaya devam ediyor.Alanında uzman ekip arkadaşları tarafından hazırlanan projelerin, Seyhan'ın tüm mahallelerine yönelik olduğunu belirten Fikret Yeni, "Seyhan'ın mevcut sorunlarını giderirken, kentimizde yaşayan her kesimin yararına olacak ve Seyhan'ı marka kent yapacak adımları, Seyhan'da yaşayanlarla birlikte atacağız" dedi.Vatandaşların tercihi ve teveccühüyle belediye başkanı olması halinde, yapacağı hizmetleri, dokunduğu herkese ve her kesime anlattığını ifade eden Fikret Yeni, "Yapacağımız hizmetleri anlatırken, aziz hemşehrilerimizin gösterdiği duyarlılık ve ilgi bizleri memnun ediyor. Vatandaşlarımızın, mensubu olmaktan gurur duyduğum AK Parti 'nin 5,5 yıl İl başkanlığını yaptığım dönemde tespit ettiğimiz Seyhan'ın sorunlarını gidermekle kalmayıp, 26 başlık altındaki 108 vizyon projeyi gerçekleştireceğimize yürekten inandıklarına şahit olmak, motivasyonumuzu kat kat artırıyor" ifadelerini kullandı.Katıldığı toplantılarda ve televizyon programlarında, "Sizin için, Seyhan ile ilgili geliştirdiğiniz hangi proje daha önemli?" sorusuyla da karşılaştığını anlatan Fikret Yeni, şunları söyledi:"Adana ve Seyhan için geliştirdiğimiz Tepebağ Projesi, bizim için çok önemli. Sadece Seyhan Belediyesi bütçesiyle yapılması zor olan bu proje, Adana Büyükşehir Belediyesi ve iki bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştireceğimiz bir çalışma olacak. Çok titiz bir şekilde hazırladığımız bu proje, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adana'mıza, dolayısıyla ülke ekonomisine turizm üzerinden katkı sağlayacak nitelikte bir proje olarak ortaya çıkacak. Tepebağ ve yakın çevresinde, yapılacak düzenlemelerle çok sayıda meydan yer alacak. Bu meydanlar, öyle Adana'ya kazandırıldığı iddia edilen etrafıyla tecrit edilmiş meydanlar değil, tüm dünyada meydan denilince ne anlaşılıyorsa o ölçekte ve kalitede, rant kokmayan gerçek anlamda çevresiyle bütünleşmiş meydanlar olacak. Ancak şunu da hemen söylemekte yarar var. Seyhan'ın 96 mahallesi için hazırladığımız 108 proje, bizim için 'göz bebeği' denilebilecek önemde ve hepsi de birbirinden kıymetli. Adana ve Seyhan, kentimizde yaşayan herkes bizim gözümüzde kıymetli olduğu için, biz de çok kıymetli projelerle yola çıktık. Allah nasip eder seçilirsem, tüm projelerimizin gerçekleşmesi için yapılması gereken her şeyi yapacağım."Fikret Yeni projelerinden bahsettiFikret Yeni, "Kampüs Seyhan, Kongre Merkezi, Tema Park, Seyhan Kaynağından Ayırma, STK Plaza ve Atölye, Konser Alanı ve Amfi Tiyatro, Modern Mikro Sanayi Sitesi, Refakat Otel, Katlı Otoparklar, Aile Yaşam Merkezi, Mahalle Atölyeleri, Sosyal Konutlar, Amatör Futbol Kulüpleri Kompleksi, Spor Parklar, Spor Alanları, Taziye Evleri, Yüzme Havuzu, Çocuk Kreşi, Emekli Konağı, Çocuk Şehri" gibi projelerin yanı sıra, Çok Amaçlı Kompleks Projesi'nin de, Seyhan'da fark oluşturacağını dile getirdi. Söz konusu projenin, Mirzaçelebi Mahallesi'nde planlandığını belirten Fikret Yeni, "Sadece Mirzaçelebi değil, ilçe genelindeki tüm mahallelerimize hizmet edecek olan Çok Amaçlı Kompleks içerisinde, 750'şer kişilik 2 düğün salonu, 1 adet 500 kişilik kına evi, bin araçlık otopark ve 2 bin 500 metrekarelik yeşil alandan oluşacak" dedi. - ADANA