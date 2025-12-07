Filistin ve Suriye Maçını Kutladılar

Suriye'nin başkenti Şam'daki Yermuk Kampı'nda yaşayan Filistinliler, Arap Kupası kapsamında oynanan Filistin–Suriye maçını birlikte izleyerek, her iki takımın çeyrek finale yükselmesini çifte sevinçle kutladı.

A Grubu karşılaşmaları çerçevesinde oynanan Suriye–Filistin maçı golsüz berabere sona ererken, her iki takım da elde ettikleri 5 puanla çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.

Maçı Yermuk Kampı'nda birlikte izleyen Filistinliler ve Suriyeliler, ülkelerinin takımlarının çeyrek finale yükselmesini büyük mutlulukla karşıladı.

Kampta doğup büyüyen 24 yaşındaki Tarık Atallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taraf tutmakta zorlandığını söyledi.

Atallah, "Gönlüm iki takımı da desteklemek istiyor. Bizi teselli eden, her iki takımın da iyi bir performans sergileyerek ikinci tura yükselmesidir. Her iki halk da bu mutluluğu hak ediyor." diye konuştu.

Filistin asıllı Semir Abdullah ise "Bir gözüm Suriye'de, diğeri Filistin'de" diyerek her iki takımı da desteklediğini ifade etti.

Abdullah, her iki takımın daha güçlü bir performans ortaya koyabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, ilerleyen maçlarda daha iyi sonuçlar alınabileceğini dile getirdi.

Abdullah, "Gönül ikiye bölünmüş durumda. İki takım da bunu hak ediyor. Kurtuluşla birlikte gelen güzel bir mutluluk. Allah Filistinlilerin ve Suriyelilerin acılarını dindirsin." dedi.

Suriye ve Filistin takımları, A Grubu'nda birer galibiyet ve iki beraberlikle toplam 5 puan toplayarak çeyrek finale yükseldi.