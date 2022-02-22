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Filistinli tutuklular, İsrail hapishane yönetimini protesto etmek için açlık grevinde - Son Dakika

Filistinli tutuklular, İsrail hapishane yönetimini protesto etmek için açlık grevinde

22.02.2022 13:55
Filistinli tutuklular, İsrail hapishane yönetimini protesto etmek için açlık grevinde

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, üzerlerinde kurulmaya çalışılan baskı ve kısıtlamalara karşı hapishane yönetimini protestolarını arttırdı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular, üzerlerinde kurulmaya çalışılan baskı ve kısıtlamalara karşı hapishane yönetimini protestolarını arttırdı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların bir günlük açlık grevine gittiğini açıkladı.

Açıklamada, yapılan grevin İsrail hapishane yönetiminin haklarındaki sistematik cezai yaptırımlarını protesto etme amacını taşıdığı aktarıldı.

Grevin her siyasi hareketten üyesi bulunan ve hapishane yönetim kanunlarına başkaldırıyı amaçlayan Ulusal Acil Durum Komitesi tarafından yakın zamanda açıklanan 17 günlük mücadele programının bir parçası olduğu belirtildi.

Cezaevlerindeki İdari Tutuklular Komitesi ise yaptığı yazılı açıklamada, Ramallah'ın batısındaki Ofer Cezaevi'ndeki hasta idari tutukluların verilen ilaçları geri vermeye başladıklarını duyurdu.

Komite, eylemlerin keyfi gözaltıları protesto etme, derhal serbest bırakılmalarını talep etme ve idari gözaltı politikasına karşı çıkma amaçlı yapıldığına işaret etti.

Açıklamada ayrıca, tüm Filistin halkı, genel olarak tüm esirlere destek olmak için halk protestoları düzenlemeye; idari tutuklu ve esirlerle ilgili komiteler ve resmi makamlar da "tüm insani normları ve uluslararası yasaları ihlal eden İsrail'in devam eden suçlarından dolayı uluslararası mahkemelere başvurmaya" çağırıldı.

İdari tutuklular, keyfi olarak hapse atılmalarına karşı bir protesto adımı olarak üst üste 53 gündür İsrail mahkemelerini boykot etmeye devam ediyor.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 550 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 170'inin çocuk olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistinli tutuklular, İsrail hapishane yönetimini protesto etmek için açlık grevinde - Son Dakika


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