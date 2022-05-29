İsrail askerleri Batı Şeria'da 24 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında çıkan olaylarda 18'i gerçek mermiyle olmak üzere 24 Filistinli genci yaraladı.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'te bugün düzenlediği bayrak yürüyüşüne tepki göstermek için toplanan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında Batı Şeria'nın farklı yerlerinde olaylar çıktı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'daki çeşitli yerlerde İsrail askerleriyle çıkan olaylar sırasında 18'i gerçek, 6'sı plastik mermiyle olmak üzere 24 Filistinli gencin yaralandığı, 121 kişinin gazdan etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Filistin Kızılayı Nablus Ambulans ve Acil Durum Müdürü Ahmed Cibril de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nablus'un güneyindeki Kasra köyünde 1 gencin bacağından ağır yaralandığını ve tedavi için Nablus'taki Arap Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Bu arada görgü tanıklarına göre, Batı Şeria'nın güneyindeki Arrub Mülteci Kampı'nın girişindeki olaylarda, İsrail askerleri gerçek ve kauçuk kaplı mermilerle göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler de askerlere taş atarak karşılık verdi.

Batı Şeria'daki El Halil kentine bağlı Halhul beldesi, Beytullahim kenti yakınındaki Taku beldesi, Nablus'un batısındaki Deyr Şeref beldesinin girişi, Tulkerm kentinin girişi ve kente bağlı Bezariya beldesinde çıkan olaylarda da onlarca kişi İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Fanatik Yahudilerin provokatif "bayrak yürüyüşü"

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'te bugün düzenleyeceği "bayrak yürüyüşü" öncesinde sabahın ilk saatlerinden itibaren, Eski Şehir bölgesi ve çevresindeki varlığını artırmıştı.

Sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, içeridekilere müdahale etmişti. Bir grup Filistinli, baskın sırasında Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail polisi, bazı gruplara kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmiş ve Kıble Mescidi'nin kapılarını demir zincirlerle kapatmıştı.

Filistinlilere karşı provokatif söylemi ve eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir de sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi ve Yahudi yerleşimcilerin, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir ve çevresinde Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu 40 kişi yaralandı 15'i hastanede tedavi altına alındı.

İsrail güçleri, bugün erken saatlerden itibaren Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve çevresinde en az 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, yaklaşık 25 bin Yahudi yerleşimci bu yıl "bayrak yürüyüşüne" katıldı.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.