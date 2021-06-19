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Film sahnelerini aratmayacak bir kovalamacanın ardından kavgaya karışan şahıs yakalandı - Son Dakika

Film sahnelerini aratmayacak bir kovalamacanın ardından kavgaya karışan şahıs yakalandı

19.06.2021 09:32

Adana'da kavgaya karışıp, otomobille olay yerinden kaçan 2 şüpheliden biri, film sahnelerini aratmayan 25 kilometrelik kovalamacanın ardından yakayı ele verdi. İsmi öğrenilemeyen ve üzeri kanlı olan şahıs, polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde kavgaya karışan 2 kişi, olay yerine sevk edilen polisleri fark edince otomobile binerek kaçtı. Ekiplerin durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine otomobilin güzergahında önlem alındı.

POLİSİN "DUR" İHTARINA ALDIRIŞ ETMEDİ

Otomobile, Bülent Angın Bulvarı'nda ilerlediği sırada rastlayan devriye ekibi, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına aldırış etmeyen sürücüsü, kaçmaya başladı. Bülent Angın Bulvarı'ndan Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'na geçen sürücü, kaçışını Türkmenbaşı Bulvarı istikametinde sürdürdü.

Kavgaya karışan şahıs, film sahnelerini aratamayacak bir kovalamaca sonunda yakalandı

KOVALAMCA DEVAM ETTİ

Tekrar Seyhan ilçesine geçen sürücü, Kıyıboyu Caddesi'ne çıkarak, kaçmaya devam etti. Kıyıboyu Caddesi'nden İbo Osman Caddesi'ne dönen, buradan ara sokaklara girerek tekrar İbo Osman Caddesi'ne çıkan sürücü, ters yönde trafiği tehlikeye atarak bir süre daha kaçışını sürdürdü. Polis ekiplerini peşine takan sürücü, ardından Abdi İpekçi Caddesi'ne oradan da tekrar Kıyıboyu Caddesi'ne döndü.

YAYA OLARAK KAÇMAYA DEVAM ETTİLER

Uyarılara aldırmadan aşırı süratli bir şekilde kaçmaya devam eden sürücü, polisin yola bıraktığı kapandan geçince durmak zorunda kaldı. 25 kilometre süren kovalamacanın ardından otomobili terk eden 2 kişi, yaya olarak kaçmayı sürdürdü.

Kavgaya karışan şahıs, film sahnelerini aratamayacak bir kovalamaca sonunda yakalandı

Polislerin havaya ateş açmasına rağmen koşmaya devam eden şüphelilerden biri, müstakil bir evin bahçesinde saklanmaya çalışırken yakalandı. İsmi öğrenilemeyen ve kavga nedeniyle üzeri kanlı olan şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kavgaya karışan şahıs, film sahnelerini aratamayacak bir kovalamaca sonunda yakalandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdüren polis, otomobilde yaptığı aramada ise herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Film sahnelerini aratmayacak bir kovalamacanın ardından kavgaya karışan şahıs yakalandı

Kıyıboyu Caddesi, Seyhan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Film sahnelerini aratmayacak bir kovalamacanın ardından kavgaya karışan şahıs yakalandı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Film sahnelerini aratmayacak bir kovalamacanın ardından kavgaya karışan şahıs yakalandı - Son Dakika
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