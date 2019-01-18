Fındıklı Kurabiye Tarifi | Pop Up Pratik Yemek Tarifleri
39 dakika önce
Fındıklı kurabiye tarifi, pratik yemek tarifleri! 5 adet malzemele ile yapabileceğiniz fındıklı kurabiye tarifi sizlerle. Ağızda dağılan ve çayın yanına çok yakışan fındıklı kurabiye tarifi nasıl yapılır merak ediyorsanız cevabı videoda.
Fındıklı
kurabiye tarifi, pratik yemek tarifleri! 5 adet malzemele ile yapabileceğiniz fındıklı kurabiye tarifi sizlerle. Ağızda dağılan ve çayın yanına çok yakışan fındıklı kurabiye tarifi nasıl yapılır merak ediyorsanız cevabı videoda.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:10 Kaynak: Youtube
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