İtalya Ligi Serie A ekibi Fiorentina, Ganalı hücum oyuncusu Kevin- Prince Boateng'i gönderme kararı aldı. Fiorentina'nın sportif direktörü Daniele Parade, geçen sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Boateng için, "Bizim planlarımızda yer almayan tek oyuncu Boateng. Onu göndereceğiz" ifadelerini kullandı.
İspanyol basınının haberine göre; Las Palmas, eski futbolcusunu geri istiyor. Haberde Boateng'in de İspanya'ya dönmek istemesi halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi.
Kariyerinde daha önce Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Milan, Schalke, Las Palmas, Frankfurt, Sassuolo, Barcelona ve Fiorentina'da oynayan Boateng, Beşiktaş'ta 11 Süper Lig maçına çıkıp 3 gol kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 23:00
Son Dakika › Spor › Fiorentina'nın düşünmediği Kevin-Prince Boateng'i eski takımı Las Palmas istiyor - Son Dakika Spor