Fırat Erez'in tutukluluğuna devam kararı verildi - Son Dakika

ANTALYA'da, sosyal medyadan İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan fotoğrafçı Fırat Erez'in, 'tutukluluk değerlendirme duruşması'ndan tutukluluğuna devam kararı çıktı.

Fotoğrafçı Fırat Erez, geçen ay Twitter hesabından İslamiyet'e yönelik paylaşımları nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçu' suçlamasıyla Antalya'da gözaltına alınarak tutuklandı. Avukat Münip Ermiş, bugün 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne müvekkilinin serbest bırakılması için talepte bulundu. Fırat Erez'in bir aydır cezaevinde bulunduğunu hatırlatan avukat Ermiş, "Müvekkilimin paylaşımları rahatsız edici ve uygunsuz bulunsa bile atılı suçta belirtilen unsurlar kin ve düşmanlığa tahrik niteliğinde değildir. Müvekkilim bu sözleri sosyal medyada karşılıklı tartışma esnasında söylemiştir. Müvekkilin kastı, tartıştığı kişilere yöneliktir. Toplumun geneline veya bir kısmına yönelik değildir. Herhangi bir şikayetçi de yoktur" dedi.

Hazırlanan iddianamenin, gönderildiği 23. Asliye Ceza Mahkemesi 'nce henüz kabul edilmediğini de kaydeden avukat Münip Ermiş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Savcı iddianameyi TCK'nın 216/1 maddesine göre hazırlamış. Bu madde dini azınlıklar ve diğer gruplar içindir. Yüzde 90'ı Müslüman olan ülkemizde bu suç işlenemez. Bu Müslümanlığa karşı işlenebilecek bir suç türü değildir. Olsa olsa hakaret suçudur. Hakaret suçunda da tutuklama olmaz."

Mahkeme, 'tutukluluk değerlendirme duruşması'nda, şüpheli Fırat Erez'in tutukluluğunun devamına karar verdi.