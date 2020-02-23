Fizik tedavi merkezinde kilim dokuyarak rehabilite oluyorlar - Son Dakika

Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören hastalar, hastanede verilen yöresel kilim dokuma kursuna katılarak tedavi süreçlerini hızlandırıyor.

Kastamonu Sağlık Müdürlüğüne bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, haftanın 5 günü 09.00 ila 16.00 saatlerinde merkezde, isteyen hasta ve refakatçilere kurs eğitmenleri Ayşe Köstenoğlu ve Nadire Yılmaz Çekirge tarafından kilim dokuma kursu veriyor.

Rehabilitasyon merkezinde tedavi gören hastaların tedavi süreçleri, kurs sayesinde hızlanırken refakatçiler de boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmiş oluyor.

"Amacımız felç geçirmiş hastaların el göz koordinasyonunu sağlamak"

Kastamonu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü El Sanatları Kursu Eğitmeni Ayşe Köstenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursun hastalar üzerinde oldukça olumlu etkilerinin olduğunu belirtti.

Hastaların ilgisinin yoğun olduğunu aktaran Köstenoğlu, "Kilim kursu vermekteki amacımız felç geçirmiş hastaların el göz koordinasyonunu sağlamak. Özellikle ellerinde rahatsızlığı bulunan hastaların, ip sararak kilim dokuyarak iyileşmelerine katkı sağlıyoruz. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Hasta ve refakatçilerin, kurstan çok memnun olduğunu aktaran Köstenoğlu, "Hastaların iyileşmelerine katkı sağlarken refakatçilerin de psikolojik açıdan rahatlamalarına fırsat oluyor. Hasta ve refakatçilerimiz burada hoş zaman geçirme fırsatı buluyor." diye konuştu.

Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Fatih Şerifoğlu da bölgede yaşlı nüfusun fazla olmasının, hastanenin yoğunluğunu artırdığını vurguladı.

Yaklaşık 40 yıldır bölgeye hizmet verdiklerini aktaran Şerifoğlu, "Geçen yıl 100 binin üzerinde hastayı ayakta, 2 bin 500'ün üzerinde hastayı da yatarak tedavi ettik. 176 yatağımız bulunuyor. Yılın her günü yataklar dolu." ifadelerini kullandı.

Tedavi süreci nedeniyle hastaların uzun süre merkezde kaldığını belirten Şerifoğlu, şunları kaydetti:

"Üç ayı bulan hasta yatış süreleri oluyor. Üç ay boyunca hasta ve refakatçilerinin burada kalması, psikolojik ve sosyal sorunlara neden olabiliyor. Bunları gidermek adına sosyal hizmet uzmanlarımızla birlikte hasta ve refakatçilerin taleplerine yönelik çalışmalar yaptık. Bu doğrultuda hastanemizde 10 yıldan fazla süredir hastalarımıza dokuma ve kilim kursu verilmekte. Kurs, hastalarımızın el becerilerini geliştirmekte, tedavilerine katkıda bulunmakta."

Hastalardan Bülent Koç ise geçirdiği beyin kanaması sonucu sol tarafında güç kaybı oluştuğunu söyledi.

Beyin ameliyatından sonra tedavi için merkeze geldiğini kaydeden Koç, "Bir yandan tedavim sürerken, Ayşe Hocam'ı, tezgah başında kilim kursu verirken gördüm. Yanlarına gelerek ne yaptıklarını sordum? Ayşe Hocam 'Denemek ister misiniz?' diye sordu. Denemeye başladığımda çok büyük faydasını gördüm." dedi.

"Merkezdeki tedavimden boş kalan zamanımda kursa katıldım"

Zamanla kendisini daha iyi hissettiğini anlatan Koç, şöyle devam etti:

"Elim kasılmış şekilde duruyordu. Kolum kalkmıyor, parmaklarım açılmıyordu. Merkezdeki tedavimden boş kalan zamanımda kursa katıldım. Bir yandan fizik tedavim sürüyor bir yandan da kilim dokuyordum. Kilim örme işi, ip sarma işi, oldukça ince bir iş. Bu ince işler, elimin açılmasına katkı sağladı. Eskiden bardak tutamıyordum, artık rahatça tutuyorum. Bana çok iyi geliyor, zamanla daha iyi olacağımı düşünüyorum."

Musa Özcan da parkinson hastalığının tedavisi için merkeze geldiğini belirterek, "İki senedir belirli dönemlerde gelerek merkezde tedavi görüyorum. Burada ip sarıyorum. Bu şekilde hareketlerim kolaylaşıyor ve stres atıyoruz. Faydasını görüyorum." ifadelerini kullandı.