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19 dakika önce

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu.

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Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu.


Beşiktaş Spor Kulübü, Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:40 Kaynak: DHA
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