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Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:40 Kaynak: DHA
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu.
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