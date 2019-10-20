Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda rakipleri Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakan Ahmet Nur Çebi , siyah beyazlı kulübün 34'üncü başkanı oldu.

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