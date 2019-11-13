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8 saat önce

Şırnak'ın İdil ilçesinin Belediye Başkanı HDP'li Songül Erden hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden alındı, yerine İdil Kaymakamı Zafer Sağ görevlendirildi.

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Şırnak'ın İdil ilçesinin Belediye Başkanı HDP'li Songül Erden hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden alındı, yerine İdil Kaymakamı Zafer Sağ görevlendirildi.


Halkların Demokratik Partisi, Songül Erden, Şırnak, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:33 Kaynak: DHA
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