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Şırnak'ın İdil ilçesinin Belediye Başkanı HDP'li Songül Erden hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden alındı, yerine İdil Kaymakamı Zafer Sağ görevlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:33 Kaynak: DHA
Şırnak'ın İdil ilçesinin Belediye Başkanı HDP'li Songül Erden hakkındaki terör soruşturmaları nedeniyle görevden alındı, yerine İdil Kaymakamı Zafer Sağ görevlendirildi.
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