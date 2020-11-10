Foça'da Atatürk törenle anıldı - Son Dakika

Cumhuriyet Meydanı 'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Foça Kaymakamı Ali Çetin , Foça Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanı Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz , Foça Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Halis Kara ile siyasi parti ve STK temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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