Formula 1'de ikinci koronavirüs vakası - Son Dakika
Son Dakika Spor Formula 1'de ikinci koronavirüs vakası - Son Dakika Spor

Formula 1'de ikinci koronavirüs vakası

6 saat önce

Formula 1'in resmi lastik tedarikçisi Pirelli, çalışanlarından birinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Formula 1'de ikinci koronavirüs vakası, System.String[]

Formula 1'in resmi lastik tedarikçisi Pirelli, çalışanlarından birinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Pirelli'den yapılan açıklamada, sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinin ertelenmesinin ardından bir personele yapılan koronovirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Formula 1 takımlarından McLaren, bir çalışanının koronavirüse yakalanması sonrasında Avustralya Grand Prix'sinden çekilme kararı almıştı.

Koronavirüs nedeniyle sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si iptal edilirken, 22 Mart'taki Bahreyn, 5 Nisan'daki Vietnam ve 19 Nisan'daki Çin etapları ertelenmişti.

Koronavirüs, Avustralya, Pirelli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:12 Kaynak: AA
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