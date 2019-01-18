Fotoğraflar//engelsiz Yaşam Vakfı'ndan, Muhterem Nur'a Suç Duyurusu

ENGELSİZ Yaşam Vakfı, Muhterem Nur'u savcılığa şikayet etti.

ENGELSİZ Yaşam Vakfı, Muhterem Nur'u savcılığa şikayet etti. Engelsiz Yaşam Vakfı, şehit aileleri ve engelliler yararına düzenlenen gecede Müslüm Gürses'in filminde kullanılan gömleği ile özel tasarlanan yüzüğün açık arttırmada satılmasının ardından, gömlek ve yüzüğün sanatçıya ait olmadığını belirterek 'dolandırıcılar' açıklaması yapan Muhterem Nur hakkında basın yoluyla hakaret suçundan şikayetçi oldu. Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan yaptığı açıklamada Muhterem Nur'un filmin yapımcısını arayarak açık artırmadaki gelirden yüzde istediğini iddia etti.



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İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verilen şikayet dilekçesinde 7 yıl önce kurulan Engelsiz Yaşam Vakfı'nın binlerce engelli ve ailesine yardımda bulunduğunu belirtildi. Her yıl farklı bir temayla vakfın yılın enleri ödül töreni düzenlendiğini belirten dilekçede 8 Ocak'ta şehit ailelerine yardım ve dayanışma temasıyla bir pırlanta şirketince Can Muhtar tarafından tasarlanan yüzük ve Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu tarafından bağışlanan filmde Timuçin Esen'in giydiği gömlek ile filmin oyuncularının imzaladığı afiş açık arttırma ile satıldığı belirtildi. Gömleği Demet Akalın'ın yüzüğü ise Ferman Toprak'ın aldığının yer aldığı dilekçede açık arttırmayı yönetip sunan Tayyar Işıksaçan'ın yüzüğün Müslüm Gürses'e ait olduğunu hiç bir şekilde belirtmediği, özel olarak tasarlanan sertifikalı bir yüzük olduğu söylendiği anlatıldı.



Dilekçede, Müslüm Gürsesin eşi Muhterem Nur'un 11 Ocak'ta eşine ait olduğu ileri sürülen yüzüğün ve gömleğin sahte olduğu, satışa çıkarılarak kamuoyunun, satın alanların ve şahsının aldatıldığını ileri sürdüğü belirtildi. Muhterem Nur'un basına "Eşimin yüzüğü parmağımda. Satılan yüzük imitasyondur. Bunlar dolandırıcılar" diyerek vakfa ve çalışanlarına iftira attığını belirtildi.



Muhterem Nur hakkında basın yoluyla hakaret suçundan şikayetçi olan vakıf yöneticileri adliye çıkışında basın açıklamasında bulundu.



Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan yaptığı açıklamada Muhterem Nur'un filmin yapımcısını arayarak açık artırmadaki gelirden yüzde istediğini iddia etti.



ÖZEL TASARIM YÜZÜK



Gecede yüzüğün Müslüm Gürses'e ait olmadığının anons edildiğini belirten Kaplakarslan, "Bu özel tasarlanmış bir yüzüktür. Sertifikası vardır, bunu gecede açıkladık. Açık arttırma için Muhterem hanımdan Müslüm'ün bir eşyasını istedik. Engelliler ve şehit çocukları için yardım yapılacağını belirttik. Bize gözlüğünü söyledi. Biz gözlüğü kabul etmedik" dedi.



MUHTEREM NUR YÜZDE İSTEDİ



Geceye Müslüm filminin ekibinin filmde Müslüm Gürses'i canlandıran Timuçin Esen'in giydiği gömlekle geldiğini belirten Atilla Kaplakarslan, "Bunu da açık arttırmayı yapan arkadaşlar anonsla belirtti. Biz merhuma saygımızdan açıklamadık. Muhterem Nur yapımcı firmayı arayıp yüzde istemiştir. Yapımcı Mustafa Uslu'dan para talep etmiş. Biz bir vakıfız, hayır için bir araya geldik. Hiç kimse vakfımıza hakaret edemezö dedi.



NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇLAMASINA HAKARET ŞİKAYETİ



Vakfın kurucularından avukat Edip Önder ise açıklamasında "8 Ocak tarihinden düzenlenen gecede açık arttırmada satılan yüzük ve gömlekle ilgili olarak vakfımıza suçlamada bulunuldu. Muhterem Nur, 11 ocak tarihinde ise İstanbul Adalet Sarayı'nda 'nitelikli dolandırıcılık' suçlaması ile hakkımızda soruşturma talebinde bulunmuştur. Biz de vakıf olarak Muhterem Nur hakkında şikayette bulunduk" dedi.



- İstanbul

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