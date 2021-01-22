Fransa'da 4 Ocak'tan beri haber alınamayan Senegalli öğrenci güvende olduğunu bildirdi - Son Dakika

Senegal'de 2018 ve 2019'da ülkenin en başarılı öğrencisi seçilen ve eğitimine devam ettiği Fransa'da ortadan kaybolan Diary Sow'dan haber geldi.

Öğrencinin aile dostu olan Senegal Su İşleri Bakanı Serigne Mbaye Thiam, Twitter hesabından Sow'un kendisine mektupla ulaştığını bildirdi.

Thiam, Sow'un ve ailesinin rızasıyla mektuptan bazı kısımları alıntılayarak şu paylaşımda bulundu:

"Sana bunları özgür irademle yazıyorum. Kendi isteğimle ayrıldım. Üstelik arkamda buna dair de birçok iz bıraktım. Kaçmıyorum, saklanmıyorum. Bunu hayatıma verdiğim bir soluk olarak gör. Şartlar el vermediği için şu ana kadar ortaya çıkmadım. Hepinizi şaşırttığımın, hayal kırıklığına uğrattığımın farkındayım. Senin tanıdığın kız çocuğu okulu bir gün bile asmadı. Baskı görmüyorum. Hayatım tam da istediğim gibi. Adımın bu kadar çok tartışmaya neden olacağını tahmin etmemiştim. Ben iyiyim. Beni arayan herkese minnettarım ve çok üzgünüm."

Sow'un mektubunda nerede olduğunu belirtmemesi dikkati çekti.

Senegal'in Paris Başkonsolosluğu da Sow'un güvende olduğunu doğruladı.

Fransa'da Sow'un kayboluşunun ardından başlatılan soruşturma da sonlandırıldı.

Senegal'de her yıl en başarılı lise öğrencisini seçmek için düzenlenen "yılın öğrencisi" yarışmasını 2018 ve 2019'da kazanan Sow, eğitimine Paris'te devam ediyordu.

Sow'dan 4 Ocak'tan bu yana haber alınamaması üzerine Fransa'da Eğitim Gören Senegalli Öğrenciler Derneği, Sow'un yaşadığı bölgede el ilanları dağıtmıştı.

Senegal'in Paris Başkonsolosluğu da sosyal medya hesaplarından Sow'un bulunması için yardım istemişti.