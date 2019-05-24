Son Dakika Haberleri: Fransa'da bombalı paket patladı: 8 yaralı

Fransa'da bombalı paket patladı: 8 yaralı

6 saat önce

– Fransa'nın Lyon kentinde bir bombalı paketin patlaması neticesinde biri çocuk, en az 8 kişi yaralandı.

Fransa'da bombalı paket patladı: 8 yaralı, System.String[]
Fransa'nın Lyon kentinde bir bombalı paketin patlaması neticesinde biri çocuk, en az 8 kişi yaralandı.

Patlama, Fransa'nın Lyon şehrinin 2. bölgesinde bulunan Victor Hugo caddesinde meydana geldi. Yerel saat ile 17: 30 civarı meydana gelen patlamada bir çocuk olmak üzere 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Bölge ulaşıma kapatılırken, polislerin bölgeyi kordon altına aldığı duyuruldu. Yerel medya, paket içinde çivilerin bulunduğunu; patlama ile bunların etrafa saçıldığını yazdı.


Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:30 Kaynak: DHA
Lyon, Fransa, Dünya
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