Fransa'da bu yıl yangınlar nedeniyle 47 bin hektardan fazla yeşil alan zarar gördü - Son Dakika
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Fransa'da bu yıl yangınlar nedeniyle 47 bin hektardan fazla yeşil alan zarar gördü

04.08.2022 18:49
Fransa'da bu yıl yangınlar nedeniyle 47 bin hektardan fazla yeşil alan zarar gördü

Fransa'da yıl başından ağustos ayı başına kadar yangınlar nedeniyle 47 bin 286 hektar yeşil alanın yandığı aktarıldı.

Fransa'da yıl başından ağustos ayı başına kadar yangınlar nedeniyle 47 bin 286 hektar yeşil alanın yandığı aktarıldı.

Le Parisien gazetesinin, Avrupa Birliği'nin (AB) yeryüzü gözlem programı Copernicus Atmosfer İzleme Servisinin verilerine dayandırdığı haberine göre, yıl başından bu yana Fransa'da 47 bin 286 hektar yeşil alan zarar gördü.

Haberde, bunun Paris'in 4 katından fazla büyük bir alana denk geldiği kaydedildi.

Yangınlarda hayatını kaybeden olmadı.

2000 yılından bu yana Fransa'da en çok yeşil alanın zarar gördüğü yıl, 43 bin 602 hektar ile 2019 olmuştu.

Sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da yaklaşık 2 bin 500 itfaiyecinin yangın riskine karşı tetikte olduğu kaydedildi.

Senato'nun dün yayımladığı raporuna göre, 2050 yılına kadar ülkenin Akdeniz vilayetlerinde yanan yeşil alan yüzde 80 artabilir.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Le Parisien, Copernicus, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da bu yıl yangınlar nedeniyle 47 bin hektardan fazla yeşil alan zarar gördü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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