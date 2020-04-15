Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'de Kovid-19 vaka sayısı 668'e yükseldi - Son Dakika

Atlantik Okyanusu'nda bulunan geminin 23 Nisan 'da Fransa'nın Toulon Limanı'na döneceği açıklanmıştı.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gemideki 1767 personele Kovid-19 testi yapıldığı, 668'inin sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Fransa 'nın Atlantik Okyanusu 'nda bulunan uçak gemisi Charles de Gaulle'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen personel sayısının 668'e çıktığı bildirildi.

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