Son Dakika Haberleri: Fransız Bakan AP Seçimlerine Aday

Fransız Bakan AP Seçimlerine Aday

22 dakika önce

Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau, mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine, iktidardaki Cumhuriyetçi Yürüyüşü Hareketinden (LREM) aday olmaya hazır olduğunu bildirdi.

Fransız Bakan AP Seçimlerine Aday, System.String[]
Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Nathalie Loiseau, mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine, iktidardaki Cumhuriyetçi Yürüyüşü Hareketinden (LREM) aday olmaya hazır olduğunu bildirdi.

Loiseau, France 2 televizyonunda aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen ile karşı karşıya geldiği programda gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

26 Mayıs'ta düzenlenecek AP seçimlerine LREM'den aday olmaya hazır olduğunu belirten Loiseau, LREM yöneticilerinin bu kararından haberdar olmadığını söyledi.

Loiseau, daha önce böyle bir karar almadığını ve Le Pen'in yüzünden kararını değiştirdiğini belirtti.

Le Pen, Loiseau'ya gülerek yanıt verdi.

Meclis'te LREM Grup Başkan Vekili Gilles Le Gendre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Loiseau'nun adaylığına destek verdiğini ve LREM milletvekillerinin onun arkasında olduğunu kaydetti.

Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand geçen hafta Le Journal du Dimanche haftalık gazetesine verdiği demeçte, Loiseau'nun aday olması gerektiğini belirterek, "Nathalie Loiseau, Avrupa'yı çok iyi biliyor, bunu yapacak profile sahiptir." ifadelerini kullanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:10 Kaynak: AA

Fransa, Le Pen, Avrupa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Evleneceklere Devletten 68 Bin Liralık Destek Chelsea, Napoli ve Valencia Avrupa Liginde Çeyrek Finalde

Otostop Çeken Kadını Araca Aldı, Sonrası Korkunç! Dışişleri Bakanlığından ABD'nin İnsan Hakları 2018 Raporu'na Tepki: Gerçek Dışı ve Ön Yargılı Yorumlar İçeriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 03:32:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransız Bakan AP Seçimlerine Aday
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]