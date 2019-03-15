Freni Patlayan Midibüs Restorana Daldı: 4 Yaralı
1 saat önce
İstanbul'da TEM otoyolunda yolcu almak için dinleme tesisine yanaşan midibüs freni patlayınca restorana daldı.
İstanbul
'da TEM
otoyolunda yolcu almak için dinleme tesisine yanaşan midibüs freni patlayınca restorana daldı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Selimpaşa TEM Otoyolu Edirne
istikameti yol kenarındaki dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu almak için durmak isteyen midibüs freninin patlaması sonucu tesisteki restorana daldı. Kaza sonrası 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan araç çekici yardımıyla çekildi.
(Yusuf Eker/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:06 Kaynak: İHA
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