Fuhuş Operasyonunda 14 Tutuklama

Adana ve Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarında 12 kadına fuhuş yaptırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Adana ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü kadın 15 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin banka ve finans kuruluşlarında bulunan 23 mevduat hesabı ile yaklaşık 3 milyon lira değerindeki bir cipe ilişkin tedbir kararı uygulandı.