Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 9. hafta maçları yarın sona erecek.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın C, E, G ve I gruplarında 10 maç yapılacak.
Gecenin öne çıkan maçında, C Grubu'nda şampiyonaya gitme mücadelesi veren Kuzey İrlanda ile Hollanda karşılaşacak. I Grubu'nun dikkati çeken maçında ise Rusya ve Belçika grup birinciliği için mücadele edecek.
Elemelerin 9. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
C Grubu:
22.45 Almanya-Belarus
22.45 Kuzey İrlanda-Hollanda
E Grubu
20.00 Azerbaycan-Galler
22.45 Hırvatistan-Slovakya
G Grubu
20.00 Slovenya-Letonya
22.45 İsrail-Polonya
22.45 Avusturya-Kuzey Makedonya
I Grubu
17.00 Güney Kıbrıs-İskoçya
20.00 San Marino-Kazakistan
20.00 Rusya-Belçika