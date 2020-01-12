Futbol: İspanya Kral Kupası - Son Dakika
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Futbol: İspanya Kral Kupası

45 dakika önce

Futbolda, İspanya Kral Kupası ikinci turunda, deplasmanda Marbella'yı penaltı atışlarında eleyen Real Valladolid tur atlarken milli futbolcu Enes Ünal, attığı iki golle taraftarların gönlünü kazandı.

Futbol: İspanya Kral Kupası, System.String[]

Futbolda, İspanya Kral Kupası ikinci turunda, deplasmanda Marbella'yı penaltı atışlarında eleyen Real Valladolid tur atlarken milli futbolcu Enes Ünal, attığı iki golle taraftarların gönlünü kazandı.

Kral Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan ikinci turda, 3. Lig takımlarından Marbella ile eşleşen Valladolid, normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmayı penaltı atışları sonrasında 5-2 kazandı.

Karşılaşmada ev sahibi takım 39. dakikada Paulo Vitor'un golüyle 1-0 öne geçti. Maçın uzatmalara gitmesini sağlayan Valladolid'in beraberlik golü ise 85. dakikada Enes Ünal'dan geldi.

Uzatma dakikalarında skorda değişiklik olmayınca turu geçen takım, penaltı atışlarında belirlendi.

Valladolid'de ilk penaltı atışını kullanan Enes, topu ağlara gönderdi. Penaltılarda rakibine karşı 4-1'lik üstünlük sağlayan Valladolid sahadan 5-2 galip ayrılarak, Kral Kupası'nda üçüncü tura çıktı.

Valladolid'de iyi bir grafik yakalayan Enes, takımının son iki maçında 4 gol attı.

Milli futbolcu, ligin 19. haftasında, 3 Ocak'ta oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Leganes maçında da takımının iki golünü atarak öne çıkmıştı.

Valladolid, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:32 Kaynak: AA
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