Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

52 dakika önce

Stat: OsmanlıHakemler: Caner Ak, Emin Yıldırım, Ali Can AlpOsmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Lumanza, Hasan Kılıç (Dk. 70 Atakan Rıdvan Çankaya), Ayuk, Sinan Kurt (Dk. 46 Galip Güzel), Burhan Eşer (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Osmanlı

Hakemler: Caner Ak, Emin Yıldırım, Ali Can Alp

Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Lumanza, Hasan Kılıç (Dk. 70 Atakan Rıdvan Çankaya), Ayuk, Sinan Kurt (Dk. 46 Galip Güzel), Burhan Eşer (Dk. 79 Beykan Şimşek), Magaye

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Emre Eser (Dk. 90 Oğuz Eken), Cihan Aydın (Dk. 87 Toykan Topuz), Fatih Tultak, Arif Bostancı (Dk. 72 Berk Kervankıran), Hüseyin Topbaş, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt

Goller: Dk. 30 ve 90+3 Magaye, Dk. 53 Ayuk (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Arda Belen, Dk. 31 Berkay Yılmaz, Dk. 54 Arif Bostancı, Dk. 74 Fatih Tultak (Kardemir Karabükspor), Dk. 58 Caner Arıcı (Osmanlıspor)

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Osmanlıspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendi.

Başkent ekibi, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Üst üste 9. galibiyetini elde eden Osmanlıspor, puanını 44'e yükseltti.

Ligde Osmanlıspor ikinci, Kardemir Karabükspor ise son sırada yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:26 Kaynak: AA

Ali Can, Emin Yıldırım, Çankaya, Caner Arıcı, Spor
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