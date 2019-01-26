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Futbol: Spor Toto Süper Lig

26 dakika önce

Stat: BornovaHakemler: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf ÖzGöztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Lumor, Serdar Gürler, Borges, Poko, Halil Akbunar, Castro, JeromeGalatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Selçuk İnan, Onyekuru, Sinan GümüşSarı...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Yıldırım, Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Lumor, Serdar Gürler, Borges, Poko, Halil Akbunar, Castro, Jerome

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Selçuk İnan, Onyekuru, Sinan Gümüş

Sarı kartlar: Dk. 31 Gassama (Göztepe), Dk. 38 Sinan Gümüş (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Göztepe-Galatasaray maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında sağ kanattan Serdar Gürler'in kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Reis kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

9. dakikada Galatasaraylı oyuncuların geri pasla Muslera'ya gönderdiği topa baskı yapan Jerome meşin yuvarlağa dokunsa da top yandan dışarı çıktı.

28. dakikada Onyekuru'nun sol çapraz pozisyon attığı şutta kaleci Beto topu kontrol etti.

35. dakikada sol kanattan Sinan Gümüş'ün yaptığı ortada sağ çapraz pozisyonda meşin yuvarlakla buluşan Feghouli'nin sert şutunda top dışarı gitti.

38. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in ortasında arka direkte Halil'in vuruşunda top auta çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:55 Kaynak: AA

Bülent Yıldırım, Beto, Fernando Muslera, Serdar Gürler, Spor
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