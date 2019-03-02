Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

29 dakika önce

Stat: Bursa Büyükşehir BelediyeHakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Erdem BayıkBursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Shehu, Aytaç Kara, Saivet, Badji, Yusuf Erdoğan, SakhoDemir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal,...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Shehu, Aytaç Kara, Saivet, Badji, Yusuf Erdoğan, Sakho

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal, Diabate, Ndinga, Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Kone (Dk. 12 Erdoğan Yeşilyurt)

Goller: Dk. 6 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 19 Shehu (Bursaspor)

Sarı kart: Dk. 29 Aytaç Kara (Bursaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Bursaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

6. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Orta sahanın gerisinden Ndinga'nın rakip savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta, topla buluştuktan sonra kaleci Okan Kocuk'u geçen Emre Kılınç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

19. dakikada Bursaspor skoru eşitledi. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Erdoğan'ın ceza alanı içine yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Shehu, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:26 Kaynak: AA

Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara, Okan Kocuk, Sivasspor, Spor
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