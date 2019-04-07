Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: BornovaHakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Olguncan, Serkan OkGöztepe: Beto, Titi, Borges (Dk. 69 Serdar Gürler), Halil Akbunar (Dk. 78 Deniz Kadah), Castro, Agbenyenu, Poko, Gassama, Yasin Öztekin, Jerome (Dk. 60 Ghilas), KaduAkhisarspor: Lukac, Cocalic, Rotman, Aykut Çeviker (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Bornova

Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Olguncan, Serkan Ok

Göztepe: Beto, Titi, Borges (Dk. 69 Serdar Gürler), Halil Akbunar (Dk. 78 Deniz Kadah), Castro, Agbenyenu, Poko, Gassama, Yasin Öztekin, Jerome (Dk. 60 Ghilas), Kadu

Akhisarspor: Lukac, Cocalic, Rotman, Aykut Çeviker (Dk. 73 Serginho), Güray Vural (Dk. 61 Barbosa), Sissoko, Bokila (Dk. 85 Cikalleshi), Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Zeki Yavru, Manu

Gol: Dk. 88 Barbosa (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Cocalic, Dk. 62 Manu, Dk. 87 Sissoko (Akhisarspor), Dk. 33 Agbenyenu, Dk. 62 Titi, Dk. 86 Gassama (Göztepe)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi.

47. dakikada Halil Akbunar'ın pasıyla topla buluşan Borges'in vurduğu top direğin hemen yanından auta gitti.

64. dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza sahasında Bokila'nın vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

88. dakikada Akhisarspor öne geçti. Manu'nun sağdan geliştirdiği atakta Barbosa'nın gelişine vuruşunda, top Göztepe ağlarıyla buluştu: 0-1

Karşılaşma, Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:37 Kaynak: AA

Serkan Olguncan, Bülent Yıldırım, Deniz Kadah, Serdar Gürler, Spor
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