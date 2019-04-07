Stat: Bornova
Hakemler: Bülent Yıldırım
, Serkan Olguncan
, Serkan Ok
Göztepe: Beto
, Titi, Borges (Dk. 69 Serdar Gürler
), Halil Akbunar (Dk. 78 Deniz Kadah
), Castro, Agbenyenu, Poko, Gassama, Yasin Öztekin
, Jerome (Dk. 60 Ghilas), Kadu
Akhisarspor: Lukac, Cocalic, Rotman, Aykut Çeviker
(Dk. 73 Serginho), Güray Vural
(Dk. 61 Barbosa), Sissoko, Bokila (Dk. 85 Cikalleshi), Caner Osmanpaşa
, Kadir Keleş
, Zeki Yavru
, Manu
Gol: Dk. 88 Barbosa (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Cocalic, Dk. 62 Manu, Dk. 87 Sissoko (Akhisarspor), Dk. 33 Agbenyenu, Dk. 62 Titi, Dk. 86 Gassama (Göztepe)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi.
47. dakikada Halil Akbunar'ın pasıyla topla buluşan Borges'in vurduğu top direğin hemen yanından auta gitti.
64. dakikada Zeki Yavru'nun sağ taraftan kullandığı serbest atışta ceza sahasında Bokila'nın vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
88. dakikada Akhisarspor öne geçti. Manu'nun sağdan geliştirdiği atakta Barbosa'nın gelişine vuruşunda, top Göztepe ağlarıyla buluştu: 0-1
Karşılaşma, Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.