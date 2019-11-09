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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Çaykur DidiHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Asım Yusuf ÖzÇaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk (Dk. 78 Orhan Ovacıklı), Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Vetrih, Boldrin, Umar (Dk. 67 Abdullah Durak), Samudio, Oğulcan Çağlayan (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Asım Yusuf Öz

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk (Dk. 78 Orhan Ovacıklı), Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Vetrih, Boldrin, Umar (Dk. 67 Abdullah Durak), Samudio, Oğulcan Çağlayan (Dk. 56 Zafer Görgen)

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Celustka, Eren Albayrak (Dk. 75 Doğukan Sinik), Charles, Ufuk Akyol (Dk. 65 Fredy), Serdar Özkan (Dk. 66 Chahechouhe), Amilton, Mukairu, Leschuk

Gol: Dk. 26 Abarhoun (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 54 Tarık Çetin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Moroziuk, Dk. 72 Vetrih (Çaykur Rizespor), Dk. 50 Amilton, Dk. 58 Leschuk, Dk. 61 Serdar Özkan, Dk. 71 Eren Albayrak (Antalyaspor)

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçın 54. dakikasında Çaykur Rizespor kalecisi Tarık Çetin kırmızı kartla oyun dışında kalınca, ev sahibi ekipte 56. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın yerine yedek kaleci Zafer Görgen maça dahil edildi.

60. dakikada defanstan seken topu ceza sahası dışında kontrol eden Eren Albayrak'ın bekletmeden yerden sert şutunda kaleci Zafer Görgen, direk dibinden filelere giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada bir pozisyonda 4. hakeme itiraz eden Çaykur Rizespor'un yardımcı antrenörü Osman Zeki Korkmaz'a maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kart gösterildi.

65. dakikada Nazım Sangare'nin sağdan ortasında Mukairu'nun vuruşunda yerden seken topu kaleci Zafer Görgen, son anda kornere tokatladı.

68. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Chahechouhe'nin ceza sahası içerisinde düzeltip vuruşunda kaleci Zafer Görgen, meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

71. dakikada ceza yayı sağ çaprazında kazanılan faul atışında, Boldrin'in vuruşunda kaleci Ferhat Kaplan, son anda topu çelmeyi başardı.

84. dakikada sağ taraftan Amilton'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Leschuk'un kafa vuruşunda iyi uzanan kaleci Zafer Görgen, topu kornere çeldi.

90. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Nazım Sangare'nin sert şutunda meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Abarhoun kornere çeldi.

Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Abdullah Durak, Yaşar Kemal, Çağlayan, Çaykur, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:46 Kaynak: AA
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