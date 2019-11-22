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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Türk TelekomHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf ÖzGalatasaray: Okan Kocuk, Donk, Ahmet Çalık, Marcao, Mariano, Feghouli (Dk. 74 Emre Mor), Lemina, Ömer Bayram, Emre Taşdemir (Dk. 86 Nagatomo), Babel, Adem Büyük (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz

Galatasaray: Okan Kocuk, Donk, Ahmet Çalık, Marcao, Mariano, Feghouli (Dk. 74 Emre Mor), Lemina, Ömer Bayram, Emre Taşdemir (Dk. 86 Nagatomo), Babel, Adem Büyük (Dk. 86 Belhanda)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir (Dk. 60 Gulbrandsen), Azubuike (Dk. 73 Berkay Özcan), Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Arda Turan), Crivelli

Gol: Dk. 78 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 3 Babel, Dk. 39 Adem Büyük, Dk. 90+1 Lemina (Galatasaray), Dk. 37 İrfan Can Kahveci, Dk. 39 Mahmut Tekdemir, Dk. 47 Caiçara (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendi.

49. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mariano'nun ortasında ön direğe hareketlenen Feghouli'nin altıpas içinde vurduğu meşin yuvarlağı, yakın direk dibinde kaleci Mert Günok kornere gönderdi.

78. dakikada Medipol Başakşehir mücadelede öne geçti. Lemina'nın orta sahada kaptırdığı topla hızlı çıkan konuk takımda İrfan Can Kahveci, pasını soldan bindiren Gulbrandsen'e verdi. Ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Norveçli futbolcu, meşin yuvarlağı Okan Kocuk'un yanından ağlarla buluşturdu: 0-1

Müsabaka, turuncu-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Okan Kocuk, Adem Büyük, Babel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:36 Kaynak: AA
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