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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Vodafone ParkHakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil ÇetinBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner Erkin, Hutchinson (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), Elneny, Diaby (Dk. 85 Güven Yalçın), Ljajic, N'Koudou (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner Erkin, Hutchinson (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup), Elneny, Diaby (Dk. 85 Güven Yalçın), Ljajic, N'Koudou (Dk. 80 Lens), Burak Yılmaz

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour (Dk. 46 Mert Kula), Yasir Subaşı (Dk. 78 Kravets), Şamil Cinaz (Dk. 46 Nurettin Korkmaz), Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Mensah, Emre Demir, Adebayor

Goller: Dk. 20 Hutchinson, Dk. 30 Gökhan Gönül, Dk. 41 ve 90 Burak Yılmaz (Beşiktaş), Dk. 86 Adebayor (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Nurettin Korkmaz (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 74 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+3 Güven Yalçın (Beşiktaş)

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup etti.

65. dakikada Adebayor'un pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Nurettin Korkmaz'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

75. dakikada sağdan çizgiye inen Gökhan Gönül'ün ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Caner Erkin'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

83. dakikada Ljajic'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Lens topu ayağından açtı. Kalecinin müdahalesiyle meşin yuvarlağı önünde bulan Diaby topu kaleye gönderdi, Hasan Hüseyin Acar çizgi üzerinde meşin yuvarlağa müdahale ederek golü engelledi.

86. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor'un golü geldi. Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Mensah'ın ceza sahasına gönderdiği topu Adebayor kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 3-1.

90. dakikada Beşiktaş'ın farkı yeniden 3'e çıkardı. Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Oğuzhan Özyakup'un kafayla arkaya gönderdiği topu Burak Yılmaz gole çevirdi: 4-1.

Beşiktaş karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:10 Kaynak: AA
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