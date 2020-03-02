Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar



Hes Kablo Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Diego, Kvrzic, Sapunaru, Djedje (Dk. 88 Aksel Aktaş), Campanharo, Mesanovic (Dk. 79 Situm), Mensah, Henrique (Dk. 83 Rienstra), Kravets



Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk (Dk. 22 Borges), Berkan Emir, Castro (Dk. 77 Tripic), Soner Aydoğdu, Napoleoni, Halil Akbunar, Serdar Gürler, Jerome (Dk. 56 Kamil Wilczek)

Gol: Dk. 70 Mesanovic (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Kravets, Dk. 55 Diego, Dk. 83 Henrique, Dk. 89 Aksel Aktaş (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 51 Serdar Gürler (Göztepe)

Süper Lig'de 24. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yendi.

48. dakikada Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Mensah'ın kullandığı kornerde top ceza sahası içerisinde sekti. Kale önünde Mesanovic'in dokunuşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

60. dakikada Göztepe atağında sağ kanattan Gassama'nın ortasına iyi yükselen Kamil Wilczek'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

63. dakikada Soner Aydoğdu ceza sahası dışından kaleyi gören noktada meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Lung, üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

70. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol kanattan yapılan ortada Kravest'in gelişine yaptığı vuruşta top kaleciden sekti. Pozisyonu iyi takip eden Mesanovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

84. dakikada Emre Taşdemir'in ortasında topla buluşan Mensah, ceza sahası içerisine kadar meşin yuvarlağı taşıdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mensah topu dışarı gönderdi.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.