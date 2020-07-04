Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet ÇiçekMKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Faty, Kitsiou, Michalak, Lobjanidze, Lukasik, OrgillAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan,...

Stat: Eryaman

Son Dakika: Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Henry Onyekuru, resmen Galatasaray'dan ayrıldı
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
TBMM Başkanlığı, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çiçek

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Faty, Kitsiou, Michalak, Lobjanidze, Lukasik, Orgill

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Onur Bulut, Cisse

Sarı kart: Dk. 25 İbrahim Üzülmez (Teknik direktör) (MKE Ankaragücü), Dk 42 Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 bitti.

11. dakikada sağ kanattan aldığı topla hızlı bir şekilde ceza sahasına giren Kitsiou'nun zayıf vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.

15. dakikada Juanfran'ın sağ çaprazdan yaklaşık 30 metre mesafeden çektiği sert şutta kaleci Friedrich, topu kornere tokatladı.

28. dakikada ceza sahasının solundaki Ceyhun Gülselam, topu penaltı noktasının gerisindeki Bakasetas'a çıkardı. Bekletmeden vuruşunu yapan Bakasetas'ın şutunda kaleci Friedrich, sağına uzanarak topu tokatladı. Kaleciden dönen topu MKE Ankaragücü savunması tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

31. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta top uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

40. dakikada Aytemiz Alanyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza yayının üzerinde buluşan Kitsiou'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

42. dakikada Welinton'un Orgill'i ceza sahasında düşürmesiyle hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada Orgill'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Marafona, sağına uzanarak topu kurtardı. Penaltıdan sonra aynı dakikada gelişen konuk ekip atağında, Salih Uçan'ın pasına ceza sahasında gelişene vuran Efecan Karacan'ın şutunda kaleci Friedrich, soluna uzanarak topu tokatlayarak mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, HALİL UMUT MELER, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 19:25 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

14:18 Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:15 Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 09:11 Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı 04:37 Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
TBMM Başkanlığı, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulundu
18:35
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
15:29
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
15:28
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
15:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 19:49:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]