Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia, Bajic
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Orhan Ovacıklı, Talbi, Fernandes, Melnjak, Abdullah Durak, Vetrih, Tunay Torun (Dk. 45+1 Oğuz Kağan Güçtekin), Boldrin, Samudio, Skoda
Sarı kart: Dk. 36 Jonsson (İttifak Holding Konyaspor)
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
21. dakikada Bajic'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye şutunda savunma topa müdahale etti.
31. dakikada Alper Uludağ'ın ceza sahasına girmeden şutunda top kaleci Tarık Çetin'de kaldı.
45. dakikada Jevtovic'in ceza sahasının sağ çaprazından kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.