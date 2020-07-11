Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Stat: Gürsel AkselHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem ErsoyGöztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli (Dk. 69 Gassama), Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Yalçın Kayan (Dk. 46 Napoleoni), Soner Aydoğdu, Poko (Dk. 83 Borges), Tripic (Dk. 83 Kerem Atakan Kesgin), Castro (Dk.

Stat: Gürsel Aksel

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Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli (Dk. 69 Gassama), Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Yalçın Kayan (Dk. 46 Napoleoni), Soner Aydoğdu, Poko (Dk. 83 Borges), Tripic (Dk. 83 Kerem Atakan Kesgin), Castro (Dk. 58 Mossoro), Wilczek

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç (Dk. 87 Ahmet Oğuz), Ramos, Toure, Polomat, Sio (Dk. 64 Seuntjens), Berat Özdemir, Soner Dikmen, Candeias (Dk. 87 Rahmetullah Berişbek), Sefa Yılmaz (Dk. 16 Sessegnon), Stancu (Dk. 88 İlker Karakaş)

Goller: Dk. 33 Sio, Dk. 45+3 Stancu, Dk. 75 Sessegnon (Penaltıdan) (Gençlerbirliği), Dk. 90 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 36 Soner Aydoğdu, Dk. 75 Alpaslan Öztürk (Göztepe), Dk. 78 Seuntjens (Gençlerbirliği)

Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 61. dakikasında sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Napoleoni'nin şutunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.

73. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası içinde Alpaslan Öztürk'le Stancu'nun mücadelesinde Stancu'nun yerde kalmasına hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. 75. dakikada atışı kullanan Sessegnon topu ağlara gönderdi: 0-3.

90. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Alpaslan Öztürk'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3.

Müsabaka Göztepe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Alpaslan Öztürk, Mete Kalkavan, Soner Aydoğdu, Berkan Emir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 23:03 Kaynak: AA

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