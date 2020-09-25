90+3. dakikada Mete Kaan Demir, sağ kanatta kontrol ettiği topla ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti. Kaleci Viviano'dan dönen topu Guldbrandsen tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

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