Stat: Medical Park

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mustafa Sönmez, Osman Gökhan Bilir

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Safa Kınalı, Baker, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Rafael, Visca, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Demba Ba

Gol: Dk. 32 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada Baker'in ceza yayı hemen gerisinden sert şutunda yerden seken topu kaleci Mert Günok, yatarak kornere çeldi.

10. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Afobe'nin kafa vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

16. dakikada Bolingoli'nin soldan ortasında, önce Visca'nın ardından da Demba Ba'nın şutlarında kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

30. Marlon'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Afobe topu Safa Kınalı'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Mert Günok'u geçen top direğin yanından auta çıktı.

32. dakikada Medipol Başakşehir, golü buldu. Baker'den kaptığı top ile ceza yayına giren İrfan Can Kahveci'nin şutunda top savunmadan döndü. Dönen topu yine bu futbolcu yerden bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 0-1

45. dakikada Baker'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Mert Günok, yerden sekerek üstüne doğru gelen topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle kapandı.