Stat: Eryaman

Hakemler: Sarper Barış Saka, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Pinto, Erdi Dikmen, Atakan Çankaya, Sarlija, Lukasik, İbrahim Akdağ, Lobjanidze, Endri Çekiçi, Paintsil, Badji

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Brecka, Hadadi, Mehmet Feyzi Yıldırım, Aytaç Kara, Sadiku, Hajradinovic, Hodzic, Yusuf Erdoğan, Thelin

Gol: Dk. 16 Hadergjonaj (Kendi kalesine) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 24 Aytaç Kara, Dk. 32 Hodzic, Dk. 36 Brecka, Dk. 44 Yusuf Erdoğan, (Kasımpaşa) Dk. 45+3 Endri Çekiçi (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa maçının ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada sol kanattan gelen MKE Ankaragüçlü Paintsil'e yapılan faul sonucunda Endri Çekiçi ceza sahası sol üst köşeden serbest vuruş kullandı. Kaleci Ramazan Köse çift yumrukla topu zorlukla uzaklaştırarak taca gönderdi.

12. dakikada Kasımpaşa'nın etkili atağında Hajradinovic'in ceza sahasına girmeden vurduğu düzgün şutu MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay güçlükle kornere çeldi.

16. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Lobjanidze'nin kale içine vurduğu sert şutta Kasımpaşa kalecisi tek elle topu uzaklaştırmak isterken takım arkadaşı Hadergjonaj kafayla topu kendi kalesine gönderdi: 1-0

19. dakikada MKE Ankaragücü'nde Lukasik'in sağ taraftan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta top savunmadan geri döndü. Ceza sahası içinde topla buluşan Erdi Dikmen, topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt olduğu için bu gol geçerlilik kazanmadı.

29. dakikada Kasımpaşa'nın sağ taraftan geliştirdiği atağında ceza sahasına girmeden Yusuf Erdoğan'ın sağ köşeden sert vuruşunda kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı güçlükle kornere gönderdi.

Maçın ilk yarısını MKE Ankaragücü 1-0 önde tamamladı.

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