Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal
Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Ahmed Ildız, Zeki Yavru, Acquah, Fofana, Adem Büyük, Umut Bulut
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Efkan Bekiroğlu, Davidson, Kadzior, Babacar
Sarı kartlar: Dk. 30 Acquah, Dk. 35 Hadebe (Helenex Yeni Malatyaspor)
Süper Lig'in 35. haftasındaki Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
4. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sol kanattan açılan ortaya iyi yükselen Berkan İsmail Kutlu'nun kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarıya gitti.
10. dakikadaki Helenex Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan Karim Hafez'in ceza sahasına ortasında Umut Bulut, topa istediği gibi vuramadı. Meşin yuvarlak auta çıktı.
14. dakikada ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç Özbir ile karşı karşıya kalan Davidson'un vuruşunda, Ertaç Özbir'e çarpan top kornere gitti.
27. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Berkan İsmail Kutlu'nun şutunda, kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı önledi.
38. dakikada ceza sahası dışından Kadzior'un çektiği sert şutta top, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
İlk yarı golsüz sona erdi.
Kaynak: AA
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