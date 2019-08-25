Stat: Balıkesir Atatürk



Hakemler: Burak Şeker, Deniz Turgut, Gökhan Barcın



Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Celal Emir Dede (Dk. 78 Görkem Fidan), Furkan Çil, Foxi (Dk. 85 İbrahim Burak Doğan), Okan Alkan, Rahmi Anıl Başaran, Serdar Güncü, Kağan Kayalı, Berkay Aykurt (Dk. 71 Emirhan Çakır)



Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Hasan Hatipoğlu, Hasan Batuhan Artarslan, Mehmet Murat Uçar (Dk. 63 Cenk Ahmet Alkılıç), Taylan Antalyalı, Muhammed (Dk. 46 Sunu), Pote, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Mucahit Albayrak, Osman Çelik (Dk. 72 Yusuf Emre Gültekin)



Goller: Dk. 37 Rahmi Anıl Başaran, Dk. 77 Foxi (Balıkesirspor), Dk. 88 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)



Kırmızı kart: Dk. 90+1 İbrahim Burak Doğan (Balıkesirspor)



Sarı kartlar: Dk. 53 Oğuzhan Çapar, Dk. 90 Okan Alkan (Balıkesirspor), Dk. 54 İbrahim Akdağ, Dk. 65 Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)



TFF 1. Lig'in 2. haftasında Balıkesirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.



Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanan Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması 1 dakika geç başladı ve takımlar sahaya siyah pankartla çıktı.