Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
6 saat önce
TFF 2. Lig'de 20. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Ankara Demirspor liderliğini korudu.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:04 Kaynak: AA
TFF 2. Lig'de 20. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Ankara Demirspor liderliğini korudu.
Ligde 20. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|--------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|20
|15
|4
|1
|46
|7
|39
|49
|2.
|MANİSA FK
|20
|14
|5
|1
|53
|18
|35
|47
|3.
|SANCAKTEPE FK
|20
|11
|4
|5
|33
|17
|16
|37
|4.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|20
|11
|3
|6
|34
|30
|4
|36
|5.
|ÇORUM FK
|20
|11
|1
|8
|30
|25
|5
|34
|6.
|İNEGÖLSPOR
|20
|9
|4
|7
|32
|21
|11
|31
|7.
|AFJET AFYONSPOR
|20
|9
|4
|7
|31
|22
|9
|31
|8.
|SARIYER
|20
|8
|6
|6
|25
|22
|3
|30
|9.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|20
|7
|7
|6
|25
|24
|1
|28
|10.
|TARSUS İDMAN YURDU
|20
|9
|1
|10
|29
|29
|0
|28
|11.
|PENDİKSPOR
|20
|7
|5
|8
|24
|25
|-1
|26
|12.
|HACETTEPE
|20
|8
|2
|10
|26
|36
|-10
|26
|13.
|GMG KIRKLARELİSPOR
|20
|5
|8
|7
|16
|25
|-9
|23
|14.
|1922 KONYASPOR
|20
|6
|3
|11
|24
|32
|-8
|21
|15.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|20
|5
|6
|9
|15
|31
|-16
|21
|16.
|BAŞKENT AKADEMİ
|20
|5
|3
|12
|24
|30
|-6
|18
|17.
|GÜMÜŞHANESPOR
|20
|5
|3
|12
|22
|34
|-12
|18
|18.
|ŞANLIURFASPOR
|20
|0
|1
|19
|5
|66
|-61
|-14
Not: Şanlıurfaspor
'un 15 puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|-----------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|ANKARA DEMİRSPOR
|20
|13
|4
|3
|35
|14
|21
|43
|2.
|BANDIRMASPOR
|20
|11
|8
|1
|41
|22
|19
|41
|3.
|GMG KASTAMONUSPOR
|20
|12
|2
|6
|38
|22
|16
|38
|4.
|TUZLASPOR
|19
|11
|4
|4
|30
|16
|14
|37
|5.
|VANSPOR FK
|20
|11
|3
|6
|37
|18
|19
|36
|6.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|20
|10
|4
|6
|24
|17
|7
|34
|7.
|SAKARYASPOR
|20
|9
|7
|4
|25
|19
|6
|31
|8.
|BAYBURT ÖZEL İDARE
|20
|8
|5
|7
|22
|26
|-4
|29
|9.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|20
|8
|4
|8
|35
|26
|9
|28
|10.
|PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR
|20
|8
|4
|8
|20
|26
|-6
|28
|11.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|20
|6
|9
|5
|23
|18
|5
|27
|12.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|20
|7
|6
|7
|23
|20
|3
|27
|13.
|UŞAKSPOR
|20
|8
|4
|8
|25
|26
|-1
|25
|14.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|20
|5
|5
|10
|27
|36
|-9
|20
|15.
|EYÜPSPOR
|20
|5
|2
|13
|15
|30
|-15
|17
|16.
|ELAZIĞSPOR
|19
|5
|4
|10
|18
|32
|-14
|16
|17.
|NİĞDE ANADOLU
|20
|2
|1
|17
|17
|42
|-25
|7
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|20
|1
|2
|17
|6
|51
|-45
|2
Not: Sakaryaspor
, Uşakspor
, Elazığspor
ve Kardemir Karabükspor
'un üçer puanı silinmiştir.
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