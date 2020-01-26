Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

6 saat önce

TFF 2. Lig'de 20. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Ankara Demirspor liderliğini korudu.

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm, System.String[]

TFF 2. Lig'de 20. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Ankara Demirspor liderliğini korudu.

Ligde 20. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. YILPORT SAMSUNSPOR20 15 4 1 46 7 39 49
2. MANİSA FK20 14 5 1 53 18 35 47
3. SANCAKTEPE FK20 11 4 5 33 17 16 37
4. HEKİMOĞLU TRABZON20 11 3 6 34 30 4 36
5. ÇORUM FK20 11 1 8 30 25 5 34
6. İNEGÖLSPOR20 9 4 7 32 21 11 31
7. AFJET AFYONSPOR20 9 4 7 31 22 9 31
8. SARIYER20 8 6 6 25 22 3 30
9. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR20 7 7 6 25 24 1 28
10. TARSUS İDMAN YURDU20 9 1 10 29 29 0 28
11. PENDİKSPOR20 7 5 8 24 25 -1 26
12. HACETTEPE20 8 2 10 26 36 -10 26
13. GMG KIRKLARELİSPOR20 5 8 7 16 25 -9 23
14. 1922 KONYASPOR20 6 3 11 24 32 -8 21
15. AMED SPORTİF FAALİYETLER20 5 6 9 15 31 -16 21
16. BAŞKENT AKADEMİ20 5 3 12 24 30 -6 18
17. GÜMÜŞHANESPOR20 5 3 12 22 34 -12 18
18. ŞANLIURFASPOR20 0 1 19 5 66 -61 -14

Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. ANKARA DEMİRSPOR20 13 4 3 35 14 21 43
2. BANDIRMASPOR20 11 8 1 41 22 19 41
3. GMG KASTAMONUSPOR20 12 2 6 38 22 16 38
4. TUZLASPOR19 11 4 4 30 16 14 37
5. VANSPOR FK20 11 3 6 37 18 19 36
6. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR20 10 4 6 24 17 7 34
7. SAKARYASPOR20 9 7 4 25 19 6 31
8. BAYBURT ÖZEL İDARE20 8 5 7 22 26 -4 29
9. ERGENE VELİMEŞESPOR20 8 4 8 35 26 9 28
10. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR20 8 4 8 20 26 -6 28
11. ETİMESGUT BELEDİYESPOR20 6 9 5 23 18 5 27
12. SİVAS BELEDİYESPOR20 7 6 7 23 20 3 27
13. UŞAKSPOR20 8 4 8 25 26 -1 25
14. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR20 5 5 10 27 36 -9 20
15. EYÜPSPOR20 5 2 13 15 30 -15 17
16. ELAZIĞSPOR19 5 4 10 18 32 -14 16
17. NİĞDE ANADOLU20 2 1 17 17 42 -25 7
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR20 1 2 17 6 51 -45 2

Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:04 Kaynak: AA
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