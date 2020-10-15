Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur, yapılan tek maçla sona erdi.
Kupada turun son karşılaşmasında Isparta 32, Kemerspor 2003'ü Isparta Atatürk Stadı'nda konuk etti. Müsabakanın normal süresi 2-2 sona erince uzatma bölümüne geçildi. Bu sürede 3-2 üstünlük kuran ev sahibi ekip, adını ikinci tura yazdırdı.
Birinci turu geçen 21 takım ile 2. turdan katılacak 25 ekibin mücadele edeceği 2. tur müsabakaları 20-21-22 Ekim'de yapılacak. Tur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan yeni statü gereği tek maç üzerinden oynanacak.
- Kaynak: AA
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