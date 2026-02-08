Galatasaray 9. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
Galatasaray 9. Galibiyetini Aldı

Galatasaray 9. Galibiyetini Aldı
08.02.2026 21:49
Galatasaray, Rizespor'u 3-0 yenerek Süper Lig'deki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

GALATASARAY, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça taşıdı. Puanını 52'ye yükselten sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında baskın taraf Galatasaray'dı. Noa Lang, Gabriel Sara ve Victor Osimhen ile rakip kalede etkili ataklar üreten Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın 19'uncu dakikada attığı kafa golüyle öne geçti: 0-1. Golden sonra üst üste pozisyonlar bulan taraf Çaykur Rizespor olsa da, Galatasaray savunmada hata yapmadı ve ilk yarıyı önde kapattı. Etkisini sürdüren Galatasaray, ikinci yarıda açıldı. 62'nci dakikada Yunus Akgün'ün kafa golüyle farkı 2'ye çıkaran Galatasaray, 73'üncü dakikada da Victor Osimhen'in ayağından bulduğu golle skoru belirledi: 0-3. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 52'ye yükseltirken, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkardı.

SÜPER LİG'DE 9 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u da geçerek Süper Lig'de çıktığı son 9 karşılaşmada da yenilmedi. Son mağlubiyetini Süper Lig'in 12'nci haftasında, 9 Kasım 2025'te deplasmanda oynanan Kocaelispor karşısında 1-0'lık skorla alan Galatasaray, sonrasında 7 galibiyet (Gençlerbirliği, Samsunspor, Hesap.com Antalyaspor, Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor) ve 2 beraberlik (Fenerbahçe ve Gaziantep FK) aldı.

VICTOR OSIMHEN, BAFETIMBI GOMIS'I GEÇTİ

Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Çaykur Rizespor'u da boş geçmeyerek Galatasaray formasıyla en çok gol atan 4'üncü yabancı futbolcu oldu. Mücadelenin 73'üncü dakikasında ağları sarsan Osimhen, Süper Lig'deki 9'uncu golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunan Nijeryalı oyuncu, toplam gol sayısını 15'e çıkardı. Aynı zamanda Victor Osimhen; Bafetimbi Gomis'i (51) geçerek Galatasaray tarihinde en çok gol atan 4'üncü yabancı futbolcu unvanının yeni sahibi olurken, son 5 maçta üst üste fileleri havalandırarak Galatasaray formasıyla Süper Lig kariyerindeki en uzun gol serisini de yakalamış oldu.

SACHA BOEY 749 GÜN SONRA SARI-KIRMIZI FORMAYLA

Galatasaray'ın devre arasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız sağ bek Sacha Boey, 749 gün sonra yeniden sarı-kırmızılı formayı terletti. 2021-2024 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve bu süreçte kazanılan iki şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Boey, Çaykur Rizespor karşılaşmasına yedek soyundu. 24 yaşındaki Fransız oyuncu, 75'inci dakikada Noa Lang'ın yerine oyuna dahil olarak sarı-kırmızılı formasına tekrar kavuştu. Boey, son olarak 21 Ocak 2024'te, Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Trabzonspor deplasmanında görev yapmıştı.

BARIŞ ALPER YILMAZ GOLLE DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekibin 25 yaşındaki milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor filelerini havalandırarak takıma golle döndü. Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanan Zecorner Kayserispor mücadelesinde kart cezası sebebiyle forma giyemeyen Barış, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte formasına tekrar kavuştu. Mücadelenin 19'uncu dakikasında açılış golüne imza atan Barış Alper Yılmaz; Süper Lig'de 6'ncı, toplamda ise 8'inci golünü kaydetmiş oldu. Mücadelenin 62'nci dakikasında Yunus Akgün'ün kafa golünde servisi yapan isim de olan Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'deki 8'inci asistini yaptı ve Alexandru Maxim'i geçerek zirvede yer aldı.

YUNUS AKGÜN 8 MAÇ SONRA GOL SEVİNCİ YAŞADI

Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Yunus Akgün, Çaykur Rizespor filelerini kafayla havalandırarak bu sezon 7'nci kez gol sevinci yaşamış oldu. Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla birlikte tüm kulvarlarda 28'inci maçına çıkan Yunus, resmi maçlardaki 7'nci golünü kaydetti. 8 maç sonra gol sevinci yaşayan Yunus Akgün, son olarak 5 Ocak 2026'da Turkcell Süper Kupa Yarı Final müsabakasında Trabzonspor filelerini havalandırmıştı. Ayrıca Yunus, Süper Lig kariyerindeki ilk kafa golünü de kaydetmiş oldu.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 9. Galibiyetini Aldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Galatasaray 9. Galibiyetini Aldı - Son Dakika
