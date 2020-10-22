Galatasaray'da Omar takımla çalıştı

Galatasaray , Süper Lig'in 6'ncı haftasında cumartesi günü BB Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Milli takımdan sakat dönen Omar takımla çalışırken, ağrıları bulunan Feghouli ve Linnes ise antrenmana çıkmadı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik direktör Fatih Terim yönetiminde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Antrenmanın devam eden bölümünde taktik oyunlar gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda, Norveç Milli Takımı'ndan sakat dönen Omar Elabdellaoui , antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Dün sırt ağrıları nedeniyle çalışmayı yarıda bırakan Sofiane Feghouli ise antrenmanda yer almadı. Sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Martin Linnes de antrenmana çıkmadı.

Galatasaray, Erzurumspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da uçakla Erzurum'a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

- İstanbul