Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Taraftarlarına Öneri ve Uyarı

Galatasaray'dan Taraftarlarına Öneri ve Uyarı

30 dakika önce

Galatasaray, Benfica karşılaşması için takımı Portekiz'de destekleyecek taraftarlarına öneri ve uyarıları bulundu.

Galatasaray'dan Taraftarlarına Öneri ve Uyarı, System.String[]
Galatasaray, Benfica karşılaşması için takımı Portekiz'de destekleyecek taraftarlarına öneri ve uyarıları bulundu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında yarın deplasmanda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakayı takip edecek Portekiz'deki taraftarlarına bazı öneri ve uyarıları bulundu. Resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, öneri ve uyarılar şöyle:

"Bileti olmayan taraftarlarımıza, güvenlik önlemleri sebebiyle Lizbon'da bilet satışı yapılmayacaktır.

Galatasaray Taraftarlarının toplanma noktası olarak belirlenen 'Terreiro do Paço' meydanında toplanması gerekmektedir. Toplanma saati olarak yerel saat ile 17.: 00 belirlenmiştir.

Galatasaray Taraftarlarının, Lizbon'da metro ile seyahat etmesi tavsiye edilmektedir. Taraftarlarımız üç gün boyunca geçerli olan metro biletlerini satın alarak seyahatlerini gerçekleştirebilirler. Bu biletler otobüs ve tramvay seyahatlerinde de geçerli olacaktır.

6 yaşından küçük çocuklar stadyuma alınmayacaktır. 6 yaşından büyük çocukların maça girebilmesi için geçerli bilete sahip olması gerekmektedir.

Galatasaray Taraftarlarının, 'Colégio Militar' istasyonuna ulaştıktan sonra aşağıdaki görsellerde belirtilen sarı rotayı takip etmesi gerekmektedir. Taraftarlarımızın güvenlik önlemleri sebebiyle 'Colégio Militar' istasyonundaki 'Alto Dos Moinhos' çıkışını kullanmaması gerekmektedir.

Taraftarlarımız, 23V numaralı deplasman tribünü kapısından stadyuma giriş yapacaktır.

Galatasaray Taraftarının, stadyum kurallarına ve Portekiz yasalarına uyması gerekmektedir. Statta megafon ve davul kullanımı yasaktır. Portekiz yasaları gereğince meşale taşımak ve yakmak suç teşkil etmektedir.

Galatasaray Taraftarlarının, stadyumda yapılacak olan güvenlik kontrolleri sebebiyle maçı zamanında takip edebilmesi için yerel saat ile en geç 18: 30'da statta olması gerekmektedir. Taraftarların, güvenlik güçleriyle kontroller esnasında iş birliği yapması istenmektedir. Taraftarlarımızın üzerinde stadyumda yasak olan objeler tespit edilirse bu objelere el konulacaktır.

Stadyumdaki tüm taraftarların biletinde yazan koltukta oturması istenmektedir.

Tribünlerdeki güvenliği riske atan hareketlere karşı tolerans gösterilmeyecektir. Tribünler polis kameraları ile kayıt altına alınacak ve gerekli görülürse polisler tarafından gözaltı uygulanacaktır." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:20 Kaynak: İHA

Benfica, Portekiz, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Benfica - Galatasaray Maçını Rumen Hakem Ovidiu Hategan Yönetecek Grafikli - Galatasaray, Avrupa'da 279. Maçına Çıkıyor

Rasim Ozan Kütahyalı'ya 2 Yıl Hapis Devlet Bahçeli: Fenerbahçe Diz Çöktü, Şuna Bir de Biz Vuralım Yaklaşımı Beşiktaş'a Yakışmaz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 14:50:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'dan Taraftarlarına Öneri ve Uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]