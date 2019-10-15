Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam etti
Son Dakika Spor Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam etti

1 saat önce

Galatasaray, Süper Lig 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman pas ve şut çalışması ile devam etti.  Antrenmanın ana bölümünde çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Emre Akbaba, fizyoterapistler eşliğinde topla çalışmalara başlarken Christian Luyindama ve Mario Lemina, kendilerine hazırlanan özel program dahilinde Radamel Falcao ise fizyoterapistler eşliğinde sahada çalıştı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


UEFA, milli futbolcuların asker selamına soruşturma başlattı
Sosyal medya fenomeni kadın, futbolcu Emre Mor'un attığı mesajı ifşa etti Leicester City'den Çağlar Söyüncü paylaşımı Başakşehir Cenk Enver Şahin'i resmen açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 17:20:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]