Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig 8'inci haftasında Demir Grup Sivasspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman pas ve şut çalışması ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.