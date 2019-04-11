Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Linnes'in Sözleşmesini Uzattı

Galatasaray, Linnes'in Sözleşmesini Uzattı

1 saat önce

Galatasaray Kulübü, bu sezon başarılı bir performans sergileyen Martin Linnes'in sözleşmesini uzattı.

Galatasaray, Linnes'in Sözleşmesini Uzattı, System.String[]
Galatasaray Kulübü, bu sezon başarılı bir performans sergileyen Martin Linnes'in sözleşmesini uzattı.

Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada,

"Profesyonel futbolcumuz Martin Linnes'in sözleşmesi 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya ilgili her bir sezon için 1 milyon 400 bin Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:32 Kaynak: İHA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Martin Linnes, Galatasaray, Spor
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