Galatasaray, Linnes'in Sözleşmesini Uzattı
1 saat önce
Galatasaray Kulübü, bu sezon başarılı bir performans sergileyen Martin Linnes'in sözleşmesini uzattı.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:32 Kaynak: İHA
Kulübü, bu sezon başarılı bir performans sergileyen Martin Linnes
'in sözleşmesini uzattı.
Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na yaptığı açıklamada,
"Profesyonel futbolcumuz Martin Linnes'in sözleşmesi 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya ilgili her bir sezon için 1 milyon 400 bin Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi. - İSTANBUL
Galatasaray, Martin Linnes'in Sözleşmesini Uzattı!
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